  1. Пятый канал
  4. «За что боролись. . .»: в Киеве подсчитали ущерб от «Турецкого потока»

«За что боролись. . .»: в Киеве подсчитали ущерб от «Турецкого потока»

, 15:19 | Сергей Зеленский Видео 39

Потери Украины будут достигать почти полмиллиарда долларов ежегодно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gazprom, CHROMORANGE / Bilderbox, Danil Shamkin

Украина будет терять ежегодно 450 миллионов долларов из-за запуска газопровода «Турецкий поток». Такой ущерб озвучил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, пишет «Экономика сегодня».

«Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», — заявил он.

Заявление украинского чиновника прокомментировали в Совете Федерации. Председатель комиссии по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков отметил, что Незалежная уже успела ощутить на себе запуск «Турецкого потока».

«Транзит газа через нее сократится на 15 миллиардов кубометров в год. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись», — приводит его слова URA.RU.

8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александар Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов дали старт началу эксплуатации «Турецкого потока».

Газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубических метров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака

Последние новости

15:38
Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на пятом этапе «Дакара»
15:35
Тело умершего гостя несколько дней «просидело» за новогодним столом в Белоруссии
15:23
Видео: Подготовка иранских ракет для нанесения удара по американским базам
15:19
«За что боролись. . .»: в Киеве подсчитали ущерб от «Турецкого потока»
15:05
Кинокритик Никулин объяснил уникальность фильма «Вторжение»
14:59
Путин в Крыму наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов

Сейчас читают

Беременная Милла Йовович набрала вес и практически не занимается спортом
Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]