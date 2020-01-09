«За что боролись. . .»: в Киеве подсчитали ущерб от «Турецкого потока»

Украина будет терять ежегодно 450 миллионов долларов из-за запуска газопровода «Турецкий поток». Такой ущерб озвучил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, пишет «Экономика сегодня».

«Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», — заявил он.

Заявление украинского чиновника прокомментировали в Совете Федерации. Председатель комиссии по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков отметил, что Незалежная уже успела ощутить на себе запуск «Турецкого потока».

«Транзит газа через нее сократится на 15 миллиардов кубометров в год. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись», — приводит его слова URA.RU.

8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александар Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов дали старт началу эксплуатации «Турецкого потока».

Газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубических метров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.