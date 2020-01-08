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Путин принял участие в старте «Турецкого потока» в Стамбуле

, 16:40 | Сергей Зеленский Видео 18

На церемонии присутствовали также лидеры Турции, Сербии и Болгарии.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин в Стамбуле принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», и отметил качество и экологическую безопасность проекта.

«При прокладке „Турецкого потока“ применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода», — сказал он.

Путин выразил уверенность в будущем успешном сотрудничестве Москвы и Анкары в различных областях и поблагодарил руководство Турции, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана «за политическую волю, проявленную при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальных интересам своей страны».

Российский лидер подчеркнул, что Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что «Газпром» в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубических метров газа.

В церемонии запуска «Турецкого потока» 8 января приняли участие лидеры Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и Сербии Александар Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Путин прибыл в Стамбул накануне из Дамаска, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом и посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ арабской республике.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубических метров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее болгарский министр энергетики Теменужка Петкова сообщала, что использование ресурсов «Турецкого потока» сэкономит для европейского государства около 81 миллиона левов или 41 миллиона евро.

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