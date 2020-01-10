Американские офтальмологи назвали опасными для здоровья глаз красное мясо и жирную еду.

Исследования показали: злоупотребление этими продуктами приводит к повреждению крошечных сосудов глаз и слепоте, но уберечься от потери зрения можно.

Ученые взяли под наблюдение 1300 человек. На протяжении 18 лет участники исследования заполняли анкеты, где рассказывали о своем рационе. К финалу эксперимента у 144 наблюдалась макулодистрофия. Оставалось лишь выявить закономерность.

Ответ нашелся в пищевых анкетах — чем больше в рационе испытуемых красного и переработанного мяса, жиров, как животных, так и растительных, жареной пищи, тем выше риск развития патологий сетчатки.

Наш корреспондент Артур Ломидзе пообщался с врачами и диетологами.

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