Изменить нормы использования антибиотиков при производстве мяса и молока хотят в РФ

В России могут ограничить использование антибиотиков при производстве молока и мяса.

Речь идет о применении препаратов для стимуляции роста животных. Соответствующие поправки в закон «О ветеринарии» разработал Россельхознадзор.

По данным экспертов, антимикробные вещества попадают с продуктами питания в организм человека. От влияния препаратов не застрахованы даже вегетарианцы, потому что вещества проникают в почву и воду.

В российском ведомстве также убеждены, что контроль за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве необходимо ужесточить на уровне Евразийского экономического союза.

В странах ЕАЭС пока нет строгого контроля над использованием препаратов.

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