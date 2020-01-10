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  4. Изменить нормы использования антибиотиков при производстве мяса и молока хотят в РФ

Изменить нормы использования антибиотиков при производстве мяса и молока хотят в РФ

, 9:11 Эфирная новость 29

Россельхознадзор разработал поправки в Закон «О ветеринарии», регламентирующие использование антибиотиков в животноводстве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jia Minjie, 5-tv.ru

В России могут ограничить использование антибиотиков при производстве молока и мяса.

Речь идет о применении препаратов для стимуляции роста животных. Соответствующие поправки в закон «О ветеринарии» разработал Россельхознадзор.

По данным экспертов, антимикробные вещества попадают с продуктами питания в организм человека. От влияния препаратов не застрахованы даже вегетарианцы, потому что вещества проникают в почву и воду.

В российском ведомстве также убеждены, что контроль за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве необходимо ужесточить на уровне Евразийского экономического союза.

В странах ЕАЭС пока нет строгого контроля над использованием препаратов.

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