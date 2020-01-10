Вирусолог рассказал, насколько опасна болезнь Лайма, обнаруженная у Бибера

Джастин Бибер опроверг слухи о своей наркозависимости и затяжной депрессии. Канадский поп-исполнитель сделал сенсационное заявление — он временно приостанавливает концертную деятельность из-за болезни Лайма. Российский профессор-вирусолог Александр Чепурнов объяснил, чем опасен бореллиоз для современного человека, пишет Тeleprogramma.pro.

По словам сотрудника Института экспериментальной медицины Сибирского отделения академии наук, это инфекционное заболевание передается от клещей и других насекомых также, как и энцефалит.

«Бактерия поддается лечению антибиотиками, но плохо. В современном мире летальный исход от бореллиоза маловероятен, поскольку лечение разработано и оно достаточно эффективно», — рассказал эксперт.

Александр Чепурнов подчеркивает, что важно диагностировать болезнь Лайма на ранней стадии. На позднем этапе недуг способен перейти в хроническую форму, давая осложнения в суставах и различных внутренних органах. В случае с Бибером его здоровье усугубляет хронический мононуклеоз, который повлиял на кожу, функции мозга и энергию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джастин Бибер рассказал, что на протяжении двух лет проходит лечение от болезни Лайма.