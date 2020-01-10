  1. Пятый канал
  4. Вирусолог рассказал, насколько опасна болезнь Лайма, обнаруженная у Бибера

Вирусолог рассказал, насколько опасна болезнь Лайма, обнаруженная у Бибера

, 6:30 | Алиса Старжевская Видео 27

По словам профессора Александра Чепурнова, от болезни Лайма, которой страдает певец, летальный исход маловероятен.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @justinbieber; www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, imago stock&people, Heinz Schmidbauer

Джастин Бибер опроверг слухи о своей наркозависимости и затяжной депрессии. Канадский поп-исполнитель сделал сенсационное заявление — он временно приостанавливает концертную деятельность из-за болезни Лайма. Российский профессор-вирусолог Александр Чепурнов объяснил, чем опасен бореллиоз для современного человека, пишет Тeleprogramma.pro.

По словам сотрудника Института экспериментальной медицины Сибирского отделения академии наук, это инфекционное заболевание передается от клещей и других насекомых также, как и энцефалит.

«Бактерия поддается лечению антибиотиками, но плохо. В современном мире летальный исход от бореллиоза маловероятен, поскольку лечение разработано и оно достаточно эффективно», — рассказал эксперт.

Александр Чепурнов подчеркивает, что важно диагностировать болезнь Лайма на ранней стадии. На позднем этапе недуг способен перейти в хроническую форму, давая осложнения в суставах и различных внутренних органах. В случае с Бибером его здоровье усугубляет хронический мононуклеоз, который повлиял на кожу, функции мозга и энергию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джастин Бибер рассказал, что на протяжении двух лет проходит лечение от болезни Лайма.

Читайте также

61.23
-0.68 68.06
-1.32
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

Последние новости

7:02
Хейтеры раскритиковали Волочкову за жалобы на пляжную вечеринку в Таиланде
6:55
Президент Абхазии призвал оппозицию к переговорам
6:46
Дерзкая Бейонсе в сексуальном наряде позирует на велосипеде — фото
6:36
Три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе «Дакара»
6:30
Вирусолог рассказал, насколько опасна болезнь Лайма, обнаруженная у Бибера
6:24
Дональд Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Сейчас читают

Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели
Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]