Бритни Спирс в бикини шокировала пользователей своим внешним видом

Американская певица Бритни Спирс последние несколько месяцев радует поклонников, показывая, как она занимается йогой на свежем воздухе и ведет здоровый образ жизни. Однако новая фотография на ее странице в Instagram шокировала фанатов знаменитости.
В кадре поп-звезда позирует в купальнике со змеиным принтом. По ее фигуре действительно заметен результат тренировок, однако выглядит артистка утомленной и грустной.
«Не могу дождаться весны», — подписала пост звезда.
Подписчики ужаснулись мейкапом любимицы и единодушно посоветовали ей не использовать такие темные тени и подводку. Они отметили, что гораздо лучше Бритни выглядит в естественном образе.
«Думаю, что к весне надо убрать немного подводки для глаз? Переживаю за тебя, девочка»;
«Королева никогда не забудет свои тени для век и колье»;
«Я не понимаю ее макияж, кто с ней это делает?»;
«Тебе не нужна подводка для глаз, ты прекрасна без нее», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс показала, как занимается йогой в купальнике.