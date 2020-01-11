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Бритни Спирс в бикини шокировала пользователей своим внешним видом

, 7:11 | Мия Субботина Фото 60

В публикации утомленная поп-звезда призналась, что не может дождаться весны.

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Фото, видео: Instagram @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс последние несколько месяцев радует поклонников, показывая, как она занимается йогой на свежем воздухе и ведет здоровый образ жизни. Однако новая фотография на ее странице в Instagram шокировала фанатов знаменитости.

В кадре поп-звезда позирует в купальнике со змеиным принтом. По ее фигуре действительно заметен результат тренировок, однако выглядит артистка утомленной и грустной.

«Не могу дождаться весны», — подписала пост звезда.

Instagram @britneyspears

Подписчики ужаснулись мейкапом любимицы и единодушно посоветовали ей не использовать такие темные тени и подводку. Они отметили, что гораздо лучше Бритни выглядит в естественном образе.

«Думаю, что к весне надо убрать немного подводки для глаз? Переживаю за тебя, девочка»;

«Королева никогда не забудет свои тени для век и колье»;

«Я не понимаю ее макияж, кто с ней это делает?»;

«Тебе не нужна подводка для глаз, ты прекрасна без нее», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс показала, как занимается йогой в купальнике.

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