«Худая, как игла!» Бритни Спирс показала, как занимается йогой в купальнике

Певица Бритни Спирс уже не первый месяц радует поклонников тем, что придерживается здорового образа жизни. На этот раз артистка сняла ролик в Instagram и показала, как она занимается йогой на свежем воздухе.

В начале видео поп-исполнительница объявила, что сейчас будет заниматься йогой, а также показала своих питомцев, бегающих на лужайке. Звезда выбрала в качестве экипировки для занятий раздельный купальник, тем самым продемонстрировав свои формы, и теннисные туфли, в которых ей удобно выполнять упражнения.

«В 2020 году я буду заниматься акро-йогой и основами йоги», — подписала пост знаменитость.

Instagram @britneyspears

Певица обратила внимание подписчиков, что пока она новичок в этом деле, но будет продолжать заниматься и совершенствоваться. Поклонники восхитились преображением Бритни и написали ей комплименты под постом.

«С Новым годом, королева!»;

«Худая, как игла!»;

«Вы вдохновляете нас на совершенствование в 2020 году», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс удивила подписчиков романтичным образом.