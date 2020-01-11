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Новогоднее чудо: школьник оплатил проезд женщине и получил 1,5 миллиона рублей

, 6:48 | Сергей Зеленский Фото 231

Женщина, которой помог семиклассник, оказалась блогером — она рассказала о мальчике в соцсетях.

Фото: www.globallookpress.com / Sergey SmirnovInstagram @beautiful.mom

Настоящее новогоднее чудо произошло в городе Камень-на-Оби Алтайского края, где школьник в ответ на добрый поступок неожиданно получил полтора миллиона рублей.

Во время поездки в автобусе семиклассник заметил, что ребенок одной из пассажирок, которую зовут Наталья Мишина, капризничает и она, пытаясь успокоить малыша, не может в тот момент заплатить за проезд. Тогда мальчик сделал это за нее, о чем она узнала, когда все же смогла подойти к водителю.

Наталья, которая активно ведет блог в Instagram, выяснила у школьника, что его растит мать-одиночка и тогда она объявила в соцсетях сбор денег для этой семьи. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек, в результате удалось собрать полтора миллиона рублей, которая блогер и вручила маме мальчика.

Однако в соцсетях многие начали негодовать по поводу того, что деньги нужно собирать для более социально ущемленных людей, либо с тяжелыми недугами.

«Мне больно все это читать. Людям не нравится, что я подарила чудо мальчику, а не „действительно нуждающимся“, — написала Наталья в ответ. — Хочется собрать в кучу эти сообщения и ответить: вы вообще кем себя возомнили, что можете судить, кто достоин чуда».

Блогер добавила, что не позиционирует себя как «святую».

«Но и вы не господь Бог, чтобы указывать, как правильно творить чудеса», — заключила она.

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