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КНДР назвала условие для возобновления переговоров о ядерном разоружении

, 11:30 | Игорь Рязов 51

Представитель МИД Северной Кореи заявил, что больше власти страны не будут участвовать в мероприятиях, подобных саммиту во Вьетнаме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Jingqiang, White House, imagebroker/Ernst Wrba, Chris Jung

Власти КНДР вернутся к переговорам о полном ядерном разоружении только тогда, когда США выполнят все требования Пхеньяна. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван.

«Реализация очередного диалога между КНДР и США возможна только при полном согласии США на поставленные нами пункты требования», — приводит слова дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он подчеркнул, что больше Северная Корея не будет вступать в переговоры с США, подобные саммиту во Вьетнаме. Там властям КНДР было предложено полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на снятие некоторых санкций ООН.

«У нас нет необходимости еще раз выйти на такие переговоры, где подвергаемся только одностороннему принуждению», — пояснил Ким Ке Гван.

Представитель МИД КНДР добавил, что знает о неготовности США к исполнению всех требований северокорейской республики. Тем не менее, она будет добиваться учета своих интересов. Он также сказал, что хорошие отношения между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном не будут препятствовать этому.

«Питать надежду, что на фоне таких дружеских отношений мы снова будем возвращаться к диалогу с США <…>, — это глупая идея», — отметил дипломат.

Заявление Ким Ке Гвана стало реакцией на сообщения в прессе Южной Кореи. Журналисты писали, что поздравление с Новым годом, отправленное Трампом в адрес Ким Чен Ына, свидетельствует о готовности КНДР возобновить переговоры о денуклеаризации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Китай предложили ослабить санкции в отношении КНДР.

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