Россия и Китай предложили ослабить санкции в отношении КНДР

Россия и Китай предложили ослабить санкции против КНДР. Это поможет снизить военную напряженность на Корейском полуострове и улучшить гуманитарную ситуацию в регионе.

Проект резолюции уже предложен Совбезу ООН. В частности, документ предполагает возобновление переговоров в шестистороннем формате по ядерному разоружению Северной Кореи. Также Москва и Пекин предлагают рассмотреть принятие декларации или мирного договора об окончании Корейской войны.

Вот только в США к этому оказались не готовы: в Госдепе заявили, что такая резолюция преждевременна, якобы по тому, что Северная Корея не хочет продолжать переговоры по отказу от ядерного оружия. Правда, в Вашингтоне видимо забыли, что именно Дональд Трамп провалил эти переговоры с Ким Чен Ыном. И конструктивный диалог Штатам пока наладить не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приезде в Совет Федерации РФ делегации Верховного народного собрания КНДР.