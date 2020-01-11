«Уже выезжаю!»: «британская Кардашьян» в белом бикини отдыхает на райском пляже

«Британская Кардашьян» поделилась с поклонниками соблазнительными снимками с мексиканского курорта. Новые фото появились на странице Деми Роуз в Instagram.
В кадре модель лежит на большой круглой кровати с тонким белым пологом. На Роуз белоснежное бикини с трусиками, которые практически не видны за пышным приподнятым бедром Деми.
Бюстгальтер купальника обтянут тканью с кружевным узором, а снизу украшен длинной бахромой. Поклонникам снимки с тропического курорта пришлись по душе.
«Абсолютно нереальная!»
«Деми, мы любим тебя!»
«Красавица, никуда не уходи, я уже выезжаю!» — пишут фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что полностью обнаженная «британская Кардашьян» на качелях взбудоражила фанатов.