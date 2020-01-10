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Полностью обнаженная «британская Кардашьян» на качелях взбудоражила фанатов

, 5:25 | Мия Субботина Видео 13

Деми Роуз порадовала поклонников новым «горячим» роликом, который выложила в соцсеть.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Модель Деми Роуз, известная в сети как «британская Кардашьян», в рамках путешествия по Мексике остановилась на одной из вилл города Тулум. 24-летняя манекенщица решила порадовать поклонников и записала пикантное видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram @demirosemawby

Знаменитость предстала в кадре абсолютно обнаженной. На коротком видео она, сидя спиной к камере, раскачивается на качелях. Все это происходит на фоне пейзажа удивительной красоты. В какой-то момент девушка поворачивает голову в сторону снимающего ее и едва заметно улыбается.

В подписи к видео Деми поблагодарила своих подписчиков, которых на сегодняшний день насчитывается 12 миллионов человек.

Фолловеры в ответ буквально засыпали красотку комплиментами в комментариях.

«Куколка», — охарактеризовал внешность модели подписчик.

«Как будто в раю», — отметил другой.

«Как же ты прекрасна, не оторвать глаз», - поделился еще один.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «британская Кардашьян» похвасталась пышными формами в мини-бикини.

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