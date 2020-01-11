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  4. Умер бывший посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев

Умер бывший посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев

, 18:17 | Марина Неруцких 33

Дипломат скончался на 76 году жизни.

Фото: ТАСС / Астахов Дмитрий

Первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев скончался в возрасте 75 лет, сообщает ТАСС. Политик возглавлял российскую миссию в Цхинвали на протяжении девяти лет — с 2008 по 2017 годы.

«Посольство Российской Федерации в Республике Южная Осетия с глубоким прискорбием сообщает, что 11 января 2020 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса, посол России в Южной Осетии в 2008–2017 годах Эльбрус Каникоевич Каргиев», — сказали в посольстве.

Дипломат стал первым послом РФ в Республике Южная Осетия после признания ее независимости Россией в августе 2008 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 41-летнего политика Никиты Исаева.

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