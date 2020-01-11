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Оператора видеоагентства Raptly убили в Ираке

, 18:20 | Марина Неруцких Фото 156

О смерти своего сотрудника заявила Маргарита Симоньян.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Syed Shahriyar; Twitter @M_Simonyan

Оператора видеоагентства Raptly убили в Ираке. О смерти своего сотрудника заявила в Twitter Маргарита Симоньян.

По словам главного редактора агентства, убит стрингер-оператор Сааф Гали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил — не выведет свои войска из Ирака, пока Багдад не вернет Штатам, вложенные в страну инвестиции.

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