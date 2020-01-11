Оператора видеоагентства Raptly убили в Ираке. О смерти своего сотрудника заявила в Twitter Маргарита Симоньян.

По словам главного редактора агентства, убит стрингер-оператор Сааф Гали.

Ох: ((((В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе.



Мы сделаем все, чтобы помочь его семье. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 11, 2020

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил — не выведет свои войска из Ирака, пока Багдад не вернет Штатам, вложенные в страну инвестиции.