Оператора видеоагентства Raptly убили в Ираке. О смерти своего сотрудника заявила в Twitter Маргарита Симоньян.
По словам главного редактора агентства, убит стрингер-оператор Сааф Гали.
Ох: ((((В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 11, 2020
Мы сделаем все, чтобы помочь его семье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил — не выведет свои войска из Ирака, пока Багдад не вернет Штатам, вложенные в страну инвестиции.