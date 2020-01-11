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  4. Трамп потребовал от Багдада вернуть США вложенные в страну инвестиции

Трамп потребовал от Багдада вернуть США вложенные в страну инвестиции

, 17:59 | Светлана Александрова 18

В противном случае, по словам американского президента, американские военные не покинут Ирак.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds, Jim LoScalzo, CHROMORANGE / Bilderbox; Reuters / Vasily Fedosenko

Дональд Трамп считает, что Ирак должен вернуть США вложенные в страну деньги, если американские войска будут выведены оттуда. Об этом президент США заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News. По словам Трампа, в течение многих лет Соединенные Штаты платили Ираку миллиарды долларов в год, в частности, построили один из самых дорогих в мире аэропортов.

«Я сказал: «Если мы уйдем, вы должны заплатить нам… Вы должны заплатить нам те деньги, которые мы вложили», — рассказал американский президент.

Он добавил, что сейчас на счетах в США находится 35 миллиардов долларов, принадлежащих иракцам.

«И я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся там», — заявил Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет представителей Ирака (парламент страны) потребовал вывести с территории государства все иностранные войска, включая американские. На этот шаг Багдад решил пойти, чтобы избежать напряженности с Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США.

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