Трамп потребовал от Багдада вернуть США вложенные в страну инвестиции

Дональд Трамп считает, что Ирак должен вернуть США вложенные в страну деньги, если американские войска будут выведены оттуда. Об этом президент США заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News. По словам Трампа, в течение многих лет Соединенные Штаты платили Ираку миллиарды долларов в год, в частности, построили один из самых дорогих в мире аэропортов.

«Я сказал: «Если мы уйдем, вы должны заплатить нам… Вы должны заплатить нам те деньги, которые мы вложили», — рассказал американский президент.

Он добавил, что сейчас на счетах в США находится 35 миллиардов долларов, принадлежащих иракцам.

«И я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся там», — заявил Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет представителей Ирака (парламент страны) потребовал вывести с территории государства все иностранные войска, включая американские. На этот шаг Багдад решил пойти, чтобы избежать напряженности с Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США.