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  4. После развода с Пелагеей у Телегина начались проблемы

После развода с Пелагеей у Телегина начались проблемы

, 21:16 | Светлана Александрова 16

Пока певица гастролирует по России, хоккеист готовится к операции после серьезной травмы.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @pelageya_insta

В последние дни прошедшего года поклонников Пелагеи потрясла новость о ее разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. Бывшие супруги сообщили об этом в Instagram, объявив, что собираются сохранить хорошие отношения и вместе воспитывать дочь Таисию, которой через неделю с небольшим исполнится три года.

По информации KP.RU, официально развод будет оформлен в ближайшее время, но Пелагея и Иван не живут вместе уже полгода. Бракоразводный процесс проходит мирно, все имущественные вопросы решены, претензий у бывших супругов друг к другу нет, рассказал изданию коллега Телегина.

Пелагея, которая больше не может рассчитывать на поддержку мужа, имеющего многомиллионный контракт, теперь должна думать о заработке и активно гастролирует по России еще с конца прошлого года. На Рождество певица дала концерт в Москве, сегодня выступает в Краснодаре, а через два дня ее ждут в Ростове-на-Дону.

У Ивана тем временем начались проблемы. Уже в этом году он получил серьезную травму во время одного из матчей и в ближайшее время ему предстоит операция и длительное восстановление.

«Ивана ждет операция, выйдет ли он на лед в этом сезоне — вообще вопрос. Это станет известно, когда будут результаты реабилитации после операции», — цитирует издание источник из окружения хоккеиста.

При этом рядом со спортсменом нет его новой подруги — Марии Гончар. Хозяйка турфирмы улетела на новогодние праздники в родительский дом в Нижневартовск и вернется только на днях, сообщает издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жены хоккеистов коллективно поддержали Пелагею, о которой после известия о разводе посыпалась масса негатива в прессе.

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