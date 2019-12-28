«Зачем писать неправду? Жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею

Жены российских хоккеистов массово выразили поддержку певице Пелагее после публикации статьи, в которой говорилось о плохом отношении к ней в хоккейной тусовке. Доказательства Пелагея выложила на своей странице в Instagram.

Ранее издание StarHit опубликовало статью в которой говорилось, что причастные к хоккею люди не любили Пелагею. Там же указывалось, что близкие знали о проблемах в браке певицы.

«С Пелагеей с самого начала все не ладилось. Это известно всей хоккейной тусовке. Многие жены игроков ЦСКА ее не любят. Называют „плохой актрисой“, потому что прекрасно знают, что у них (Пелагеи и Телегина — Прим. ред) на самом деле творится в личной жизни. Не особо принимают ее в компании, не зовут на совместные мероприятия», — приводило издание слова источника.

Instagram @pelageya_insta

Жены знаменитых российских хоккеистов поспешили опровергнуть сведения, предоставленные источником. В частности, за Пелагею вступились супруга нападающего Александра Овечкина Анастасия Шубская.

«StarHit, вот зачем писать неправду? О какой интересно „хоккейной тусовке“ идет речь? Что-то, видимо, мы с ней не знакомы. Дорогая Пелагея, мы тебя все любим! И, конечно, мы за тебя и за правду», — написала она.

В похожем ключе отреагировала жена защитника Дмитрия Орлова Варвара. Она удивилась прочитанному «бреду», добавив, что все любят Пелагею, общались и продолжают общаться с ней.

«Что курил источник? Такой бред! С Полей всегда все общались, и она была душой команды! Видимо, близкие семьи не в курсе или не такие уж и близкие», — высказалась жена вратаря Василия Кошечкинa Ирина.

Instagram @pelageya_insta

В поддержку Пелагеи также выступили Елена Белова (жена защитника Антона Белова), Наталья Барулина (жена вратаря Константина Барулина), Лилия Шалунова (жена нападающего Максима Шалунова) Анастасия Андронова (жена капитана ЦСКА Сергея Андронова) и другие.

Как сообщал 5-tv.ru, Пелагея и Иван Телегин прожили в браке три года. Сообщая о разводе, певица выразила надежду, что они смогут сохранить уважение друг к другу.