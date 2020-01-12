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Королева Елизавета II собирает семейный совет из-за решения принца Гарри

, 6:35 | Нюра Незванова 83

Герцогиня Сассекская и ее супруг заявили о желании сложить полномочия старших членов королевской семьи, чтобы получить финансовую независимость.

Фото: www.globallookpress.com / Paul Marriott via www.imago-imag

Королева Елизавета II намерена обсудить на семейном совете заявление принца Гарри и Меган Маркл о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи. Свое решение пара аргументировала желанием стать финансово независимыми.

Совещание состоится 13 сентября, пишет телеканал Sky News.

На мероприятие приглашены Гарри, его отец — принц Чарльз, брат Уильям и непосредственно сама королева Великобритании. Родственникам предстоит найти пути решения из сложившейся ситуации.

Принц Гарри и Меган Маркл буквально шокировали монаршую семью своим заявлением. Пара сообщила в Instagram, что помимо того, что они хотят сами зарабатывать себе на пропитание, пара намерена жить на две страны — Великобританию и Северную Америку. Однако они подчеркнули, что выполнять свой долг перед Елизаветой II, Содружеством наций и патронируемыми организациями будут и дальше.

Отказ от полномочий означает, что супруги смогут не присутствовать на значительной части церемоний, а также потеряют привилегии герцога и герцогини Сассекских, но не лишаться титулов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.

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