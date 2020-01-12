Букмекеры назвали фаворита в поединке Макгрегора против Серроне

Букмекеры назвали ирландца Конора Макгрегора фаворитом в поединке против американского бойца смешанных единоборств (MMA) Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Championat.com.

Букмекерские конторы принимают ставки на итоговую победу Макгрегора с коэффициентом 1.28. Это соответствует 72% вероятности того, что он победит. Успех Серроне оценивается аналитиками коэффициентом 3.58 –26%. Поставить на ничью можно с коэффициентом 49.00 — 2%.

Таким образом, букмекеры ставят на победу Макгрегора. Ирландец не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе.

Дональд Серроне в своем предыдущем поединке тоже проиграл. В сентябре 2019 года он уступил Джастину Гэтжи. В рекорде американского спортсмена 35 побед и 13 поражений. На счету Конора 21 победа при четырех поражениях.

Как сообщал 5-tv.ru, поединок Макгрегор — Серроне пройдет в Лас-Вегасе 19 января. Для карьеры ирландца он считается судьбоносным. Начало в шесть часов утра по московскому времени. В прямом эфире бой покажет телеканал РЕН ТВ.