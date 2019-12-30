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За боями Макгрегора и Нурмагомедова можно будет следить на РЕН ТВ

, 18:55 | Светлана Александрова 17

Исторические поединки состоятся 19 января в Лас-Вегасе и 19 апреля в Бруклине.

Фото: Instagram @cowboycerrone

Самые интересные бои UFС можно будет увидеть в новом году в прямом эфире на РЕН ТВ. Уже в январе телеканал покажет поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне, который состоится 19 января, а 19 апреля зрители смогут следить в прямом эфире за противостоянием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Причем РЕН ТВ станет единственным федеральным каналом России, на котором миллионы фанатов UFC получат возможность совершенно бесплатно наблюдать за поединками самых популярных бойцов в одно время с единомышленниками по всему миру.

Бой 19 января в Лас-Вегасе эксперты называют судьбоносным для карьеры Макгрегора. Если его громкое возвращение в октагон закончится победой над Серроне, фанаты UFC получат шанс увидеть реванш Макгрегора с Хабибом.

А 19 апреля в Бруклине действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выйдет против американца Тони Фергюсона. Это первый случай в истории UFC, когда в арсенале обоих бойцов по 12 побед подряд. Поединок уже называют «мечтой всех фанатов смешанных единоборств».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru телеканал был организатором трансляции боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, который состоялся в конце ноября в Москве, и закончился нокаутом последнего.

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