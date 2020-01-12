Экстрасенс назвала восемь кармических причин бесплодия

Не каждой женщине суждено испытать радость материнства. Некоторые супружеские пары годами ходят по медицинским клиникам и знахарям, пытаясь зачать ребенка, но все оказывается тщетно. Между тем, по мнению экстрасенса Николь Кузнецовой, искать корни проблемы женщина должна в своем прошлом и в своих взаимоотношениях с окружающими. Финалистка 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на своей странице в Instagram описала восемь кармических причин бесплодия.

«Карма бесплодия — ваш жизненный урок, именно вы должны пройти его и извлечь из него бесценные уроки. И никто и никогда не сделает этого за вас! Ни один целитель и не за какие деньги!» — пишет Кузнецова.

Instagram @nikol.official

В первую очередь, по словам медиума, по женским детородным органам бьют осознанная и подсознательная ненависть к себе и негативные эмоции и саморазрушение.

Многим женщинам мешает забеременеть ненависть к мужчинам, как правило бессознательная. Им нужно осознать свой негативный опыт и разобраться с нерешенным уроком, отпустить обиды и найти правильные ответы.

Один из самых серьезных грехов, который наказывается бесплодием — аборт. Причем не только в этой жизни, но и, возможно в прошлой.

К грехам, за которыми следует кармическое наказание, относится и отказ — в настоящей или прошлой жизни — от уже родившегося ребенка, даже если он просто «подброшен» на воспитание родителям.

Как правило, не остается без последствий и физическое или психологическое насилие над ребенком.

Препятствием к тому, чтобы иметь детей может стать и чрезмерное их обожествление.

«Человек в итоге теряет все, на что он молится! Молиться можно только Богу, а все, что человек начинает любить больше Бога — у него, рано или поздно, забирают», — напоминает Николь Кузнецова.

Страх перед родами, страх боли, страх потерять привлекательность после рождения ребенка и другие страхи блокируют поступление энергии к детородным органам и могут даже привести к серьезным заболеваниям. Если удастся найти и убрать причину страха, беременность станет возможной.

Часто влияет на зачатие, по словам экстрасенса, негативная карма рода и проблемы в семье. Бывает, что женщине достаточно просто простить обиды родителям и наладить отношения с родственниками, открыть благодарность в своем сердце, чтобы самой стать матерью.

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