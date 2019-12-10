Бытовая магия: экстрасенс объяснила, как вернуть любовь с помощью полотенца

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова уверена, что существует особое направление в магии — бытовая. По мнению популярного медиума, обычные вещи могут обладать невероятными волшебными свойствами. Экстрасенс рассказала, что банное полотенце может вернуть любовь, краденые полотенца принесут воришкам удачу, а ковры — обеспечат их владельцам крупные финансовые поступления.

С помощью банного полотенца, по словам Николь Кузнецовой, можно вернуть хорошие отношения с возлюбленными. Когда партнер пойдет в душ, подайте ему свое полотенце, которым вытирались в этот же день. Между вами и вашей половинкой произойдет энергетический обмен, который будет способствовать возрождению чувств. Полотенца могут также привлечь в дом желанную удачу и благополучие.

«Для привлечения в дом благополучия можно тайком забрать кухонное полотенце в доме, где проживают счастливые и успешные люди. Тем самым, вы забираете частичку их удачи», — сообщила знаменитость в Instagram.

По мнению Николь Кузнецовой, магическими свойствами обладает даже обычный коврик. Экстрасенс твердо убеждена — с помощью напольного покрытия можно разбогатеть.

«Ковры могут помочь обрести финансовое благополучие. Для этого положите под коврик кусок морских водорослей. Это поможет вам улучшить свое материальное положение», — сказала медиум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экстрасенс Кузнецова пояснила, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице.