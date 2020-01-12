Три человека погибли в пожаре в Еврейской автономной области

Пожар в доме с печным отоплением унес жизни трех человек в селе Николаевка Еврейской автономной области.

Как стало известно 5-tv.ru, пожар произошел около трех часов ночи по местному времени (около восьми вечера по Москве) в частном доме по Советской улице.

При разборе завалов были обнаружены останки трех человек. По предварительной информации, среди них один ребенок.

Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в яхт-отеле в Тверской области. Сообщается, что здание возможно принадлежит бизнесмену Марку Каганскому. Проект считается ведущим яхт- и event-отелем России.