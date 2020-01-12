«Сидела и плакала»: дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель

Свет на произошедшее в ночь на 11 января с моделью Ксенией Пунтус пролил московский дворник, который обнаружил пострадавшую девушку и вызвал «скорую помощь».

В интервью 5-tv.ru мужчина рассказал, что нашел плачущую девушку, сидящую на тротуаре, около четырех часов утра. Вопреки сообщениям в интернете, никаких кустов по близости не было.

«Услышал всхлипы. Вышел из-за угла — сидит девушка, плачет. Кое-как имя узнал, больше ничего. Скорую вызвал, дождался, скорая забрала и все», — рассказал дворник.

По его словам, Ксения была одета в домашнюю одежду — футболку и штаны, босиком, в шоковом состоянии — не могла сказать, где живет. Нога девушки была неестественно вывернута, поэтому тревожить ее он не стал. Врачи приехали минут через 10-15. По мнению дворника, просидеть на улице модель могла максимум минут 40 — до этого он проходил мимо и никого не видел.

Ортопед-травматолог Константин Терновой косвенно опроверг еще одни домыслы, что Ксению могли в кусты, например, перетащить после какого-то другого с ней ЧП. Врач считает, что травмы, полученные Ксенией Пунтус характерны для падения с третьего-четвертого этажа.

Как сообщалось ранее, врачи зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга, ушиб легких, а также переломы бедра и костей таза. При этом девушка не помнит, что с ней произошло.

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка „приложения“ — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти. Это достаточно часто происходит», — сказал Терновой в интервью 5tv.ru.

5-tv.ru

Он пояснил, что выпившие люди зачастую любят подышать свежим воздухом и в результате выпадают из окна. При этом алкогольное опьянение даже защищает их от тяжелых последствий, поскольку действует как обезболивающее и расслабляет мышцы.

Однако, нашедший Ксению под окнами квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова дворник не заметил у пострадавшей и признаков алкогольного опьянения.

«Алкоголя никакого не почувствовал. Потому что я же рядом с ней разговаривал, если б было, я унюхал бы», — считает мужчина.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, подруга Ксении Пунтус, тоже модель, Надежда Юмашева опубликовала в Instagram видеообращение, в котором просит прекратить травлю находящейся в реанимации пострадавшей в соцсетях и пожелать ей скорейшего выздоровления.