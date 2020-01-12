Подруга выпавшей из окна Ксении Пунтус призвала прекратить травлю девушки

Подруга и коллега выпавшей из окна модели Ксении Пунтус — Надежда Юмашева — призвала интернет-сообщество стать «чуточку добрее» и прекратить «безнаказанную травлю» пострадавшей в соцсетях. Девушка опубликовала видеообращение в Instagram, в котором удивляется жестокости некоторых комментаторов.

«Сейчас читала комментарии под последним постом Ксюши Пунтус, которая выпала из окна и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Да, действительно, многие желали ей здоровья и скорейшего выздоровления, но были комментарии, которые меня поразили. Кто-то пишет — «обдолбалась кокаином и выпрыгнула из окна… И я хочу задать вопрос: откуда столько негатива, почему так много злости, откуда в вас это?» — недоумевает Юмашева.

Она просит фолловеров перестать заниматься травлей и просто пожелать Ксении здоровья.

«Это удел слабых. Будьте добрее», — заключает модель.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 21-летняя российская модель Ксения Пунтус выпала из окна расположенной на третьем этаже квартиры Андрея Бакова — внука знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова. По предварительным данным, 19-летний юноша, с которым модель начала встречаться несколько недель назад, в это время спал и проснулся, когда в его дверь позвонили полицейские. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы, ушибом легких, и переломами бедра и костей таза.

Подруга Пунтус Алеся Кафельникова рассказала в соцсетях, что Ксению без одежды в кустах нашел дворник. Она считает, что девушку кто-то пытался спрятать. Сама пострадавшая, по словам Кафельниковой, «не помнит ничего, кроме своего имени».