Осужденный найден мертвым в колонии Приморья

В колонии, расположенной в Спасском районе Приморья, найден мертвым один из осужденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

По факту произошедшего проводится проверка и контроль деятельности уголовно-исправительной системы (УИС). По данным собеседника агентства, признаков насильственной смерти на теле осужденного не обнаружено. Прибывшие на место ЧП медики лишь констатировали его смерть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели 54-летней женщины в Псковской области, в убийстве которой подозревается ее возлюбленный 39-летний преподаватель местного филиала академии ФСИН РФ.