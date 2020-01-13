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Осужденный найден мертвым в колонии Приморья

, 5:00 | Светлана Шевченко 18

Региональный ГУФСИН проводит проверку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

В колонии, расположенной в Спасском районе Приморья, найден мертвым один из осужденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

По факту произошедшего проводится проверка и контроль деятельности уголовно-исправительной системы (УИС). По данным собеседника агентства, признаков насильственной смерти на теле осужденного не обнаружено. Прибывшие на место ЧП медики лишь констатировали его смерть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели 54-летней женщины в Псковской области, в убийстве которой подозревается ее возлюбленный 39-летний преподаватель местного филиала академии ФСИН РФ.

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