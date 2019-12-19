  1. Пятый канал
  4. Преподаватель Академии ФСИН в Пскове подозревается в убийстве подруги

Преподаватель Академии ФСИН в Пскове подозревается в убийстве подруги

, 13:12 | Василий Заика 63

Мужчину задержали после явки с повинной. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, он закопал тело убитой в лесу.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Преподаватель Псковского филиала академии ФСИН РФ, вероятно, убил подругу и закопал ее тело в лесу, сообщает региональный СК.

39-летний подозреваемый был задержан после явки с повинной. Мужчина рассказал следователям, что во время застолья между ним и его 54-летней знакомой произошла ссора. В ходе конфликта преподаватель нанес женщине несовместимые с жизнью травмы. Он вывез тело приятельницы в лес за городом и зарыл в земле.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. В настоящий момент расследование продолжается. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержаны трое предполагаемых участников перестрелки в Ростовской области.

Читайте также

«Пока нельзя!»: Оперативники работают в квартире матери владельца арсенала из Химози

Москвичка вместе с сожителем изнасиловала несовершеннолетнюю племянницу
+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.58
0.05 69.69
0.01
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

14:03
Путин: «Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали»
14:01
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
13:55
«Ситуация под контролем»: Путин заявил, что 26 целей из 38 по нацпроектам достигнуты
13:53
«Зайка!» блогер Катя Адушкина показала забавное фото с кукурузными палочками
13:48
«Большая ошибка»: Путин об отказе стран участвовать в праздновании 75-летия Победы
13:42
Родителей пять лет не забирающих дочь из частной клиники могут ограничить в правах

Сейчас читают

«Вот такой нам подарочек!»: Наташа Королева объявила войну полчищу крыс на даче
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]