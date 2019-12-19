Преподаватель Академии ФСИН в Пскове подозревается в убийстве подруги

Преподаватель Псковского филиала академии ФСИН РФ, вероятно, убил подругу и закопал ее тело в лесу, сообщает региональный СК.

39-летний подозреваемый был задержан после явки с повинной. Мужчина рассказал следователям, что во время застолья между ним и его 54-летней знакомой произошла ссора. В ходе конфликта преподаватель нанес женщине несовместимые с жизнью травмы. Он вывез тело приятельницы в лес за городом и зарыл в земле.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. В настоящий момент расследование продолжается. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержаны трое предполагаемых участников перестрелки в Ростовской области.