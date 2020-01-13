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  4. Большая часть американских военных покинуло базу в Ираке задолго до атаки

Большая часть американских военных покинуло базу в Ираке задолго до атаки

, 6:43 | Светлана Шевченко 8

Ответственность за атаку на авиабазу Балад пока никто на себя не взял. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео призвал привлечь виновных к ответственности.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Стали известны подробности ракетного удара по иракской авиабазе Балад в провинции Салах-эд-Дин.

Накануне восемь снарядов поразили взлетно-посадочную полосу и зону въезда на базу. Ранения получили четыре иракских военнослужащих. Кто стоит за атакой, пока неизвестно, но эксперты говорят, что ракеты изготовлены кустарным способом. На военной базе Балад размещались американские военнослужащие. Но почти все они покинули провинцию из-за напряженности в отношениях между Ираном и США.

Госсекретарь Майк Помпео на своей странице в Twitter призвал привлечь виновных к ответственности. Авиабаза Балад расположена вблизи Багдада, и нередко становится мишенью для группировок, выступающих за вывод иностранных войск из Ирака.

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