Большая часть американских военных покинуло базу в Ираке задолго до атаки

Стали известны подробности ракетного удара по иракской авиабазе Балад в провинции Салах-эд-Дин.



Накануне восемь снарядов поразили взлетно-посадочную полосу и зону въезда на базу. Ранения получили четыре иракских военнослужащих. Кто стоит за атакой, пока неизвестно, но эксперты говорят, что ракеты изготовлены кустарным способом. На военной базе Балад размещались американские военнослужащие. Но почти все они покинули провинцию из-за напряженности в отношениях между Ираном и США.

Госсекретарь Майк Помпео на своей странице в Twitter призвал привлечь виновных к ответственности. Авиабаза Балад расположена вблизи Багдада, и нередко становится мишенью для группировок, выступающих за вывод иностранных войск из Ирака.