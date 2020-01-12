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  4. По авиабазе с американскими военными в Ираке нанесен ракетный удар

По авиабазе с американскими военными в Ираке нанесен ракетный удар

, 23:46 | Светлана Шевченко 87

Сообщается о ранении четырех иракских военных.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, /Булдаков Олег, /Andrea DiCenzo, /Шарифулин Валерий

Расположенная в иракской провинции Салах-эд-Дин авиабаза Балад с американскими военнослужащими подверглась ракетному удару. Об этом сообщает Iz.ru со ссылкой на телеканал Press TV.

Сообщается о ранении четырех иракских военных, среди которых два офицера. По данным источника РИА Новости, обстрел производился из установок «Катюша». По предварительной информации, было от пяти до семи снарядов.

Американские военные не пострадали.

«Никто из персонала коалиции не пострадал», — цитирует RT представителя командования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о целенаправленной атаке иранскими военными американского сегмента авиабазы Аль-Асад 8 января. Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ВВС США, Иран в ответ на эти действия обстрелял базы США.

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