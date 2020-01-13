  1. Пятый канал
  4. «Я все отписала»: Лариса Гузеева рассказала о своем завещании

«Я все отписала»: Лариса Гузеева рассказала о своем завещании

, 9:58 | Василий Заика Видео 297

По словам актрисы, она давно приняла решение, как распорядиться своим имуществом.

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в эфире шоу федерального телеканала выдала очередную порцию откровений, весьма удивив, тем самым, поклонников. На этот раз заслуженная артистка РФ призналась в том, что написала завещание и рассказала, кому достанется ее имущество.

Лариса Гузеева отметила, что свое наследство переписала на детей и не обращает внимание на «советы» окружающих.

«Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила», — цитирует Ларису Гузееву сайт KP.RU.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 

 

Публикация от ЛАРИСА ГУЗЕЕВА ПОЖЕНИТ ВСЕХ (@guzeeva_love)

Знаменитость добавила, что уверена в правильности принятого решения. И даже если дети ее выбросят на помойку, она не будет сожалеть об этом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева обматерила подписчицу и вызвала восторг.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

11:26
В Тегеране продолжаются акции протеста из-за сбитого Boeing
11:19
Член Союза кинематографистов РФ выразила соболезнования семье Бромберга
11:12
«Женщина, которая вдохновляет»: Джей Ло доказала, что в белой одежде можно выглядеть стройно
11:01
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
10:52
Директор школы и двое студентов изрезали ножом супругу депутата в Москве
10:39
«Не даю себе поблажек»: Евгений Петросян рассказал, как поддерживает отличную форму

Сейчас читают

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости
«Думал, вы из других»: Елена Летучая показала роскошную грудь крупным планом
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]