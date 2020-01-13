«Я все отписала»: Лариса Гузеева рассказала о своем завещании

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в эфире шоу федерального телеканала выдала очередную порцию откровений, весьма удивив, тем самым, поклонников. На этот раз заслуженная артистка РФ призналась в том, что написала завещание и рассказала, кому достанется ее имущество.

Лариса Гузеева отметила, что свое наследство переписала на детей и не обращает внимание на «советы» окружающих.

«Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила», — цитирует Ларису Гузееву сайт KP.RU.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛАРИСА ГУЗЕЕВА ПОЖЕНИТ ВСЕХ (@guzeeva_love) 12 Янв 2020 в 6:49 PST

Знаменитость добавила, что уверена в правильности принятого решения. И даже если дети ее выбросят на помойку, она не будет сожалеть об этом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева обматерила подписчицу и вызвала восторг.