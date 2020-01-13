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  4. МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

, 11:48 Эфирная новость 28

В переговорах под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции примут участие глава Правительства национального согласия Ливии и командующий Ливийской национальной армией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © x99, 5-tv.ru

К мирному решению благодаря усилиям России и Турции пришли власти Ливии. Кровопролитные бои, которые продолжались девять лет, накануне были остановлены. А сегодня в Москве стороны конфликта, как ожидается, подпишут историческое соглашение о перемирии. И есть все шансы перейти к политическому диалогу. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин трудных шагах к миру. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фельдмаршал Ливийской национальной армии Хафтир и глава Правительства национального согласия Саррадж также обсудят урегулирование конфликта.

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