МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

К мирному решению благодаря усилиям России и Турции пришли власти Ливии. Кровопролитные бои, которые продолжались девять лет, накануне были остановлены. А сегодня в Москве стороны конфликта, как ожидается, подпишут историческое соглашение о перемирии. И есть все шансы перейти к политическому диалогу. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин трудных шагах к миру. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фельдмаршал Ливийской национальной армии Хафтир и глава Правительства национального согласия Саррадж также обсудят урегулирование конфликта.