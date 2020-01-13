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Стороны ливийского конфликта проведут переговоры в Москве

, 6:11 Эфирная новость 17

Ожидается, что фельдмаршал Ливийской национальной армии Хафтир и глава Правительства национального согласия Саррадж также проведут совместную встречу, на которой обсудят урегулирование конфликта.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Стороны ливийского конфликта проведут переговоры в Москве. Результатом может стать соглашение о перемирии. Об этом заявил руководитель контактной группы России по Ливии Лев Деньгов.

По его словам, в ближайшие часы в российскую столицу прибудут глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтир и глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж.

Ранее ситуация в северо-африканской стране стала одной из тем телефонного разговора Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Главы государств подчеркнули важность соблюдения перемирия в Ливии. Режим тишины там наступил накануне после девяти месяцев ожесточенных боев.

Прекращение огня инициировали президенты России и Турции. Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что готовы оказывать всестороннее содействие политическому разрешению конфликта.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ожидается, что в Москве может также состояться и встреча Хафтира и Сарраджа, на которой противоборствующие стороны напрямую смогут обсудить урегулирование конфликта.

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