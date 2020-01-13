Мечта юного жителя Новгородской области исполнилась благодаря «Елке желаний»

Настоящее чудо накануне Старого Нового года случилось с жителем Новгородской области. 14-летний Рома Новаш хотел попасть на матч команды СКА и сфотографироваться с нападающим армейцев Сергеем Плотниковым. Мечта подростка исполнилась благодаря проекту «Елка желаний». Шар с письмом Романа снял с елки в Кремле полномочный представитель Президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан.

И вот мальчик вместе с отцом приехал в Северную столицу и побывал в Ледовом дворце на встрече команды СКА и московского «Динамо».

«Появилась мечта с того, что я начал болеть за СКА. И захотелось не по телевизору увидеть, а вживую. Самому приехать и все увидеть», — рассказал Роман.

Роман Новаш стал одним из сотен детей, чьи мечты оказались на «Елке желаний». Всероссийский проект продлится до 29 февраля.

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