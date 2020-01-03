Восьмилетняя модель помогает сиротам и отдает деньги на благотворительность

Восьмилетняя Зоя Кукушкина — модель и лицо известного бренда. У малышки тысячи поклонников, которые осыпают девочку комплиментами. Также Зоя в своем юном возрасте занимается благотворительностью — она уже направила 600 тысяч рублей в фонды и помогла 39 детям-сиротам найти семью, пишет KP.RU.

Однако первые годы жизни Зои не предвещали ничего хорошего. Будущая звезда родилась в Сибири и в скором времени оказалась в детском доме. У девочки серьезные проблемы со здоровьем, и из-за этого никто не хотел ее удочерять. Но однажды видео-анкету малышки увидела Татьяна Кукушкина и решила взять ее к себе в семью.

Мама признается, что на ее очаровательную дочь часто обращали внимание и предлагали поучаствовать в съемках для рекламы и кино. И как-то раз они прогуливались с Зоей по торговому центру в Москве, где к ним подошел мужчина с фотоаппаратом и спросил разрешения сделать пару снимков. После, он пригласил их на тестовую съемку. С этого все и началось — девочку стали приглашать на модные показы, проекты и в рекламу.

Кадры с фотосессий публиковали в Instagram и хейтеры накинулись на Татьяну с критикой за то, что она эксплуатирует дочь на бесконечных съемках. В ответ женщина успокоила неугомонных юзеров, объяснив, что малышка не работает с утра до вечера.

«Крайняя наша работа была в Испании в августе в шикарном парке. Она просто гуляла там в красивых платьях, и ее фотографировали. На ее здоровье это влияет только положительно, уж поверьте! Единственное с чем соглашусь — историей Зои воспользовались, но с малюсенькой поправкой — на сегодняшний день благодаря этому уже 39 сирот нашли свою семью», — приводит слова Татьяны издание.

Зоя попросила маму помочь ей как-нибудь упростить жизнь детям-сиротам. Семья создала собственную коллекцию одежды девочки под брендом Zoyakukushkina. Деньги с продажи вещей идут на создание видео-анкет.

Также недавно Зоя примерила на себя роль актрисы. Вместе с Сергеем Безруковым она снялась в короткометражном фильме «Роза добра», который уже опубликован в соцсетях.

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