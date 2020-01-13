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Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

, 14:49 | Мия Субботина Фото 2 283

Бывший участник «Дома-2» опубликовал в соцсети отрывок из мемуаров солистки ансамбля «Золотое кольцо».

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Конотоп

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной, которая когда-то случилась во время съемок программы «Новогодний огонек». Шоумен привел в Instagram отрывок из мемуаров «Рок-н-ролл — это я!» солистки ансамбля «Золотое кольцо».

В книге певица призналась, что стала выяснять отношения с коллегой по цеху прямо на съемочной площадке.

«Ну, как дралась — вмазала пару раз этой крашеной бездарной ***** баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши — толку больше будет! Если играешь живую музыку — умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка — тебя тронь, ты и рассыплешься!», — процитировал книгу Солнцев.

Instagram @rustamsolncev_

Однако представитель Бабкиной назвал «тявканьем» скандальные мемуары Кадышевой. Сергей Горох заявил, что исполнительница проявила себя как невоспитанный человек. По его словам, руководитель ансамбля «Русская песня» не будет обращать внимание на такие оскорбления артистки, сообщает Daily Storm.

«Безусловно, неэтично это (оскорбления — Прим.ред.) выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном. С творчеством у нее все замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны», — заявил Сергей Горох.

Концертный директор Бабкиной призвал общественность не обращать внимания на скандальные высказывания, которые позволила себе Кадышева в книге. Он удивлен такому поведению артистки, поскольку не понимает, почему она пустилась в оскорбления коллеги по цеху в своих мемуарах.

«Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рустам Солнцев уверен, что Ольга Бузова лысая, но умело скрывает это от фанатов.

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