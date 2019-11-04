«Бузова лысая»: Рустам Солнцев уверен, что певица умело скрывает это от фанатов

Ольга Бузова, щеголяющая перед камерами роскошными длинными волосами, использует искусственно наращенные пряди, а на самом деле уже совсем лысая, утверждает бывший участник шоу «Дом-2», ведущей которого была Бузова, Рустам Солнцев.

«У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике», - рассказал Солнцев в интервью «Собеседнику».

По его словам, певица использует накладные пряди, «которые просто заколками прикрепляются». Издание отмечает, что в интернете гуляют многочисленные снимки, не предназначенные для публики, на которых отчетливо видны залысины и проплешины на голове Бузовой.

Трихолог Наталия Яковлева пояснила, что интенсивное выпадение волос и облысение – частая проблема у спортсменов, танцоров и артистов, волосы которых в силу профессии часто подвергаются агрессивному воздействию - например, различными лаками и муссами для укладки волос. Очень плохо влияют и частые окрашивания. А когда при наращивании искусственные пряди прицепляют к настоящим волосам у корней, повреждаются не только волосы, но и волосяные луковицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики отчитали Бузову за «отвратительно» грязные и нечесаные волосы.