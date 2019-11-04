  1. Пятый канал
  4. «Бузова лысая»: Рустам Солнцев уверен, что певица умело скрывает это от фанатов

«Бузова лысая»: Рустам Солнцев уверен, что певица умело скрывает это от фанатов

, 21:18 249

По словам бывшего участника «Дома-2», Ольга использует накладные пряди волос, которые «прикрепляются заколками».

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 661

Ольга Бузова, щеголяющая перед камерами роскошными длинными волосами, использует искусственно наращенные пряди, а на самом деле уже совсем лысая, утверждает бывший участник шоу «Дом-2», ведущей которого была Бузова, Рустам Солнцев.

«У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике», - рассказал Солнцев в интервью «Собеседнику».

По его словам, певица использует накладные пряди, «которые просто заколками прикрепляются». Издание отмечает, что в интернете гуляют многочисленные снимки, не предназначенные для публики, на которых отчетливо видны залысины и проплешины на голове Бузовой.

Трихолог Наталия Яковлева пояснила, что интенсивное выпадение волос и облысение – частая проблема у спортсменов, танцоров и артистов, волосы которых в силу профессии часто подвергаются агрессивному воздействию - например, различными лаками и муссами для укладки волос. Очень плохо влияют и частые окрашивания. А когда при наращивании искусственные пряди прицепляют к настоящим волосам у корней, повреждаются не только волосы, но и волосяные луковицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики отчитали Бузову за «отвратительно» грязные и нечесаные волосы.

Тема:
Ольга Бузова 661
4 нояб
Ольга Бузова получила леща от ростовских зрителей — видео
4 нояб
«Любви и веры!»: Звезды поздравляют страну с Днем народного единства
2 нояб
Видео: Бузова оказалась запертой в гримерке перед концертом
1 нояб
«Вжилась в роль»: Бузова в образе Джокера раззадорила хейтеров
30 окт
«МалеБУЗента»: Бузова насмешила соцсети, переврав имя Малефисенты
29 окт
Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину расставания с Ольгой Бузовой
29 окт
Ольга Бузова в короне взорвала гей-клуб своим выступлением — видео
29 окт
Пиар-директор Бузовой прокомментировал слухи об участии певицы в «Евровидении»
29 окт
«Не шоу талантов»: Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»
27 окт
Бузова вышла на сцену Кремлевского дворца в трусах

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!

Последние новости

21:59
«Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо заворожила соцсети полуобнаженными фото
21:32
Лучшие вина Крыма поразили гостей этногастрономического фестиваля «Ноябрьфест»
21:18
«Бузова лысая»: Рустам Солнцев уверен, что певица умело скрывает это от фанатов
20:52
Путин снял с должности одиннадцать генералов СКР, МЧС, МВД
20:36
Митрополит Иоанн сообщил о 60 западноевропейских общинах, перешедших в РПЦ
20:20
«Видимость бурной деятельности»: в Совфеде прокомментировали ноту МИД Украины

Сейчас читают

Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового
Украинский военнослужащий шокировал сеть, показав, как кормят в ВСУ
Гороскоп на 4 ноября: посмотрите своему страху в глаза, Львы!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев