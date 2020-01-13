  1. Пятый канал
  4. Принц Гарри и Меган Маркл поставили ультиматум королевской семье

Принц Гарри и Меган Маркл поставили ультиматум королевской семье

, 14:28 | Мия Субботина 448

Герцоги Сассекские пригрозили открыть правду о членах правящей династии Британии.

Фото: PA Wire/PA Images

Меган Маркл и принц Гарри поставили ультиматум королевской семье — если их не отпустят, то они дадут разоблачительное интервью ряду ведущих СМИ. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на информированный источник.

Известно, что герцоги Сассекские уже договорились с тремя американскими телеканалами, а также с известной телеведущей Опрой Уинфри о беседе. Королевская чета грозит открыть миру правду и рассказать о попытках заставить Меган молчать обо всем, что имеет отношение к королевской семье. Источник издания рассказал, что Гарри и его супруга столкнулись с расизмом и сексизмом в семье.

Ранее стало известно, что королева Елизавета II намерена 13 января обсудить на семейном совете заявление принца Гарри и Меган Маркл о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи. На встрече будут присутствовать принц Гарри и принц Уильям, а также их отец. Меган сейчас находится в Канаде и присоединится к семейному совету по телефону.

Решение герцога и герцогини Сассекских о переезде в Северную Америку было принято после двух недель, проведенных на Рождество в Канаде. Особняк, стоимостью свыше десяти миллионов фунтов стерлингов, в котором пребывала королевская чета, возможно, принадлежит российскому магнату, сообщает The Times. Личность владельца собственности в эксклюзивном районе пока сохраняется в тайне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что герцоги Сассекские хотят переехать в Лос-Анджелес, когда Трамп покинет свой пост.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

16:01
Мощные снегопады накрыли десятки регионов России
16:00
Без помощи рук: новый спортивный челлендж набирает миллионы просмотров
15:56
Для чего Елизавета II собирает семейный совет?
15:49
Видео: «Пируэты» свадебного кортежа на оживленной улице в Бурятии заинтересовали ГИБДД
15:43
Фонд кино взыщет 45 миллионов рублей с создателей фильма «Эбигейл»
15:37
Переговоры глав МИД и Минобороны России и Турции проходят в Москве

Сейчас читают

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам
«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]