Принц Гарри и Меган Маркл поставили ультиматум королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри поставили ультиматум королевской семье — если их не отпустят, то они дадут разоблачительное интервью ряду ведущих СМИ. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на информированный источник.

Известно, что герцоги Сассекские уже договорились с тремя американскими телеканалами, а также с известной телеведущей Опрой Уинфри о беседе. Королевская чета грозит открыть миру правду и рассказать о попытках заставить Меган молчать обо всем, что имеет отношение к королевской семье. Источник издания рассказал, что Гарри и его супруга столкнулись с расизмом и сексизмом в семье.

Ранее стало известно, что королева Елизавета II намерена 13 января обсудить на семейном совете заявление принца Гарри и Меган Маркл о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи. На встрече будут присутствовать принц Гарри и принц Уильям, а также их отец. Меган сейчас находится в Канаде и присоединится к семейному совету по телефону.

Решение герцога и герцогини Сассекских о переезде в Северную Америку было принято после двух недель, проведенных на Рождество в Канаде. Особняк, стоимостью свыше десяти миллионов фунтов стерлингов, в котором пребывала королевская чета, возможно, принадлежит российскому магнату, сообщает The Times. Личность владельца собственности в эксклюзивном районе пока сохраняется в тайне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что герцоги Сассекские хотят переехать в Лос-Анджелес, когда Трамп покинет свой пост.