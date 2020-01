Герцоги Сассекские хотят переехать в Лос-Анджелес, когда Трамп покинет свой пост

Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Лос-Анджелес после того, как завершится президентский срок Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что сначала супруги собираются жить в Канаде после того, как откажутся от королевских привилегий и обязанностей. Однако в конечном итоге они хотят иметь дом в Лос-Анджелесе.

Также недавно в сети появилось видео публичного унижения внука королевы. Он выпрашивал у президента киностудии Disney работу для своей жены, пишет «7Дней.ру».

Во время лондонской премьеры анимационного фильма «Король Лев» принц Гарри завел разговор с Бобом Айгером. Герцог Сассекский заявил, что у супруги есть опыт озвучивания. Айгер удивился этому факту, а внук королевы продолжил настаивать и заявил, что Меган заинтересована в такой работе.

«Что же, отлично. Будем рады поработать в этом направлении», — ответил президент кинокомпании.

this is the extended version of that clip (audio boosted) with Harry chatting up Disney CEO Bob Iger for a job for Meghan Markle as the Duchess chats up Beyonce and Jay-Z The event was in London on Sunday July 14, 2019. (that look 😲 on Susan Iger's face) #Megxit pic.twitter.com/AzqjwsaoUm