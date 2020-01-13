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Герцоги Сассекские хотят переехать в Лос-Анджелес, когда Трамп покинет свой пост

, 13:09 | Мия Субботина Видео 109

Меган Маркл и принц Гарри первое время планируют жить в Канаде, но конечная цель — Лос-Анджелес. Вероятно, герцогиня неслучайно хочет перебраться поближе к штаб-квартире компании Уолта Диснея.

Фото: PA Wire/PA Images

Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Лос-Анджелес после того, как завершится президентский срок Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что сначала супруги собираются жить в Канаде после того, как откажутся от королевских привилегий и обязанностей. Однако в конечном итоге они хотят иметь дом в Лос-Анджелесе.

Также недавно в сети появилось видео публичного унижения внука королевы. Он выпрашивал у президента киностудии Disney работу для своей жены, пишет «7Дней.ру».

Во время лондонской премьеры анимационного фильма «Король Лев» принц Гарри завел разговор с Бобом Айгером. Герцог Сассекский заявил, что у супруги есть опыт озвучивания. Айгер удивился этому факту, а внук королевы продолжил настаивать и заявил, что Меган заинтересована в такой работе.

«Что же, отлично. Будем рады поработать в этом направлении», — ответил президент кинокомпании.

При этом, герцог Сассекский сильно преувеличил заслуги жены. Известно, что единственный опыт Меган в озвучивании — рекламный ролик кукурузных чипсов. Однако теперь становится понятно ее желание переехать в Лос-Анджелес. Вероятно, она хочет вернуться к прежней актерской профессии.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от своих королевских обязанностей и больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица. Также супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что принц Уильям грустит о былой тесной связи с братом Гарри.

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