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«Я сумею победить даже больным»: Макгрегор о предстоящем бое с Серроне

, 14:44 | Василий Заика Видео 28

Ирландский боец 19 января проведет поединок с американским ветераном ММА.

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Фото, видео: PA Wire/PA Images

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор на днях возвращается в октагон. 19 января спортсмен, объявивший полтора года назад о завершении карьеры, проведет поединок с американским ветераном ММА Дональдом Серроне. Предстоящую схватку ожидают многие, так как от исхода боя зависит судьба реванша Конора Макгрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Спортсмен, для которого запланированный бой пройдет в непривычном полусреднем весе, уверен, что сможет одержать победу над соперником даже будучи больным.

«Я бы легко мог уменьшить свой вес, чтобы драться в легкой весовой категории, но, мне кажется, Серроне там будет сложно. Я сумею победить Серроне в любом весе, даже больным», — заявил Конор Макгрегор.

В свою очередь, американский боец признался, что несколько напуган в преддверии схватки с ирландским оппонентом.

«Когда камера смотрит на тебя, ты вроде должен улыбаться, чтобы все думали, что все с тобой в порядке. Но на самом деле я не в порядке. Мне плохо, и я напуган!» — сказал Дональд Серроне.

В настоящий момент оба спортсмена проводят регулярные усиленные тренировки. Для них, как и для фанатов смешанных единоборств, предстоящая схватка является крайне важной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макгрегор и Серроне показали подготовку к бою — фото и видео с тренировок.

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