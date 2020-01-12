Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне показали, как готовятся к поединку друг против друга в рамках турнира UFC 246. Фото и видео с тренировок они выложили на своих страницах в Instagram.

Судя по материалам в сети, Макгрегор настроен на победу гораздо сильнее, чем его соперник. Он активно публикует фотографии с тренировок, по которым видно усердную подготовку к поединку и однозначную мотивацию.

«Рожден, чтобы побеждать», — подписал Макгрегор серию фото, на которых ему заматывают руку.

«До бесконечности и дальше»; «Босс», — гласят подписи к снимкам с тренировок.

Также Макгрегор выложил видео работы с тренерами в октагоне. Ирландец боксирует по лапам и специальной подушке, отжимается и выполняет другие упражнения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 9 Янв 2020 в 8:39 PST

Публикации Серроне дают понять, что он настроен менее воинственно. В Instagram американец активно выкладывает фото с семьей. На некоторых снимках спортсмен скачет на лошади, оправдывая свое прозвище «Ковбой».

«Ненавидел эту тренировку в бассейне», — гласит подпись к редкому фото тренировочного процесса.

«Мы едем. Никогда не бойтесь упасть! Пожалуй, это говорит ковбой во всех нас», — подписал Серроне снимок, на котором сидит верхом на лошади.

Также американский боец выложил видео с фрагментами тренировок. В нем он работает с тренерами, занимается на тренажерах, плавает и ездит на велосипеде. Видеоряд сопровождается рассказом Серроне о себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone) 5 Янв 2020 в 8:36 PST

Как сообщал 5-tv.ru, бой Макгрегор — Серроне состоится 19 января в Лас-Вегасе. Начало — в шесть утра по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Фаворита поединка уже назвали букмекеры и боец UFC Рамазан Эмеев.