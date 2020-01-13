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МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Алма-Ате самолета

, 17:48 | Сергей Зеленский 32

Полученные данные переданы в комиссию по расследованию крушения воздушного судна авиакомпании Bek Air, при котором погибли 12 человек.

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Фото, видео: Казинформ/ТАСС, YouTube @Joella Horn

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку самописцев упавшего в конце прошлого года под Алма-Атой самолета Fokker-100 Bek Air.

«В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия», — говорится на сайте ведомства.

Вся полученная информация передана в комиссию по расследованию. Предварительный анализ данных позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин произошедшего.

К выяснению причин авиакатастрофы также подключен представитель разработчика и изготовителя воздушного судна из Нидерландов. Ему также передана запись параметрического самописца.

Лайнер авиакомпании Bek Air упал 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. Погибли 12 из 98 находившихся на борту человек, пострадали 69 человек, из них девять — дети. После этого полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане были приостановлены. Ранее 5-tv.ru сообщал, что основной версией случившегося с самолетом Bek Air является версия об обледенении воздушного судна.

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