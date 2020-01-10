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Авария самолета Bek Air могла произойти из-за его обледенения

, 12:38 | Марина Неруцких Срочная новость 34

Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

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Фото, видео: ТАСС / Казинформ; YouTube @Joella Horn

Самолет авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение близ аэропорта Алма-Аты, мог разбиться из-за обледенения воздушного судна. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает РИА Новости.

«Основной версией случившегося является версия — обледенение воздушного судна», — сказал чиновник, цитируя документ о предварительных итогах работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Атинской области.

Лайнер авиакомпании Bek Air упал 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. Погибли 12 из 98 находившихся на борту человек, пострадали 69 человек, из них девять — дети. После этого полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане были приостановлены.

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