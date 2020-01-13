Принцы Уильям и Гарри прокомментировали сообщения о напряженности в отношениях

Британские принцы Уильям и Гарри опровергли упорно циркулирующие в прессе слухи о напряженности в их отношениях. Соответствующее заявление распространили канцелярии герцогов Кембриджского и Сассекского.

«Несмотря на все опровержения, опубликованная сегодня в газете недостоверная история вызвала спекуляции относительно отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского. Для братьев, которые так сильно беспокоятся о проблемах, связанных с душевным здоровьем, использование языка подстрекательств оскорбительно и наносит вред», — цитирует заявление РИА Новости.

Речь идет о публикации в газете Times, в которой со ссылкой на неназванный источник говорится о давлении и запугивании со стороны Уильяма. Автор статьи утверждает, что герцогу Кембриджскому с самого начала не нравилась супруга младшего брата — бывшая американская актриса Меган Маркл. Именно неприязнь герцога Кембриджского якобы и стала причиной того, что 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили о намерении отказаться исполнения обязанностей членов королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 13 января в загородном дворце королевы Великобритании в Норфолке соберется «семейный совет», на котором Гарри должен будет ответить на вопросы Елизаветы II и других близких родственников. Меган Маркл, как ожидается, присоединится к обсуждению по телефону из Канады.