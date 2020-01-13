Для чего Елизавета II собирает семейный совет?

В Великобритании пройдет действительно уникальное событие: королева Елизавета II собирает семейный совет, на котором будут обсуждать решение принца Гарри и его жены Меган Маркл о сложении части монарших обязательств. И, судя по всему, главным там будет торг: герцог и герцогиня Сассекские хотят получать из казны некую сумму. А кроме того, члены королевской семьи решат, какие коммерческие сделки мятежным супругам разрешат заключать. Все ради того, чтобы они не оказались замешаны в каких-либо махинациях.

Но скандала все же не удалось избежать. В сети появилось видео, как принц Гарри в буквальном смысле выпрашивает работу у главы компании Disney на озвучании какого-нибудь мультфильма.

Эта беседа прошла еще летом, и накануне стало известно, что Меган Маркл эту работу все-таки получила. Какого персонажа она озвучивала неизвестно, но гонорар, как сообщается, собирается перечислить в благотворительную организацию по защите животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что принц Гарри и Меган Маркл поставили ультиматум королевской семье.