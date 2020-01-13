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В театре Кадышевой опровергли существование книги с описанием драки с Бабкиной

, 17:56 | Светлана Александрова 654

В театре «Русская песня» Надежды Бабкиной заявлению поверили.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС / Сергей Микляев

В театре «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой опровергли само существование книги, в которой якобы описывается конфликт и драка между солисткой ансамбля и Надеждой Бабкиной.

«Такой книги никогда не было», — цитирует РИА Новости ответ пресс-службы «Золотого кольца».

В театре «Русская песня» Надежды Бабкиной заявлениям коллег поверили и назвали историю «фейком».

«Это фейк, потому что Надежда Кадышева не могла сказать такого. Надежда Георгиевна опровергает эту информацию. Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга», — приводит агентство слова пресс-атташе «Русской песни» Александра Велора.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, шоумен и экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев опубликовал в Instagram отрывок, как он утверждает, из мемуаров Кадышевой, в котором описывается ссора с Бабкиной во время записи «Голубого огонька» несколько лет назад. В нем рассказывается. Как певица якобы «вмазала пару раз» сопернице «баяном по сусалам».

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