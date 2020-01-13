Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию кризисной ситуации в стране. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял паузу до утра. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Рассматривался документ, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. Проект итогового документа сегодняшней встречи рассматривался подробно. Он явился предметом достаточно серьезных переговоров», — сказал он.

Лавров высказал надежду, что это решение будет позитивным.

«Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут», — подчеркнул он.

Российский министр отметил, что проект документа был также изучен главами оборонных ведомств России и Турции — Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром.

Саррадж и Хафтар принимают участие в переговорах в Москве, которые начались 13 января под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы.

Ранее сообщалось, что противоборствующие стороны могут встретиться за одним столом переговоров. Однако пока этого не произошло.

Как рассказывал 5-tv.ru, сегодняшние переговоры длились более шести часов.