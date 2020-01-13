Более шести часов в Москве продолжались переговоры о судьбе Ливии. В российскую столицу приехали представители двух основных политических сил арабской республики — это фельдмаршал Халифа Хафтар, за ним армия и большинство регионов страны, и Фаиз Саррадж — глава Правительства национального согласия, он в столице — Триполи и он признан ООН.

При посредничестве России они пытались собрать страну, истерзанную девятилетней гражданской войной. И этих переговоров не было бы в принципе, если бы не успехи России в Сирии. Тем не менее переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения. Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин следил за ходом встречи. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПНС и армия Хафтара обменялись обвинениями в нарушении перемирия в Ливии.