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  4. Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

, 19:43 Эфирная новость 19

Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались более шести часов.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Более шести часов в Москве продолжались переговоры о судьбе Ливии. В российскую столицу приехали представители двух основных политических сил арабской республики — это фельдмаршал Халифа Хафтар, за ним армия и большинство регионов страны, и Фаиз Саррадж — глава Правительства национального согласия, он в столице — Триполи и он признан ООН.

При посредничестве России они пытались собрать страну, истерзанную девятилетней гражданской войной. И этих переговоров не было бы в принципе, если бы не успехи России в Сирии. Тем не менее переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения. Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин следил за ходом встречи. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПНС и армия Хафтара обменялись обвинениями в нарушении перемирия в Ливии.

 

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