Пять продуктов, которые помогают справиться с расстройством желудка

С расстройством желудка с разной степенью частоты сталкивается в своей жизни любой человек. В таких случаях больного обычно мучает тошнота, диарея, боль в животе и потеря аппетита. Между тем есть продукты, которые способны облегчить это состояние и даже в некоторой степени уменьшить болевые ощущения.

Так, в имбире содержатся вещества, которые не только улучшают пищеварение, но и снимают спазмы, а также помогают выходу газов. Не случайно этот корень давно используется в народной медицине.

Мята, благодаря содержащемуся в ней ментолу останавливает тошноту и рвоту, а также вызывающие боль мышечные спазмы в кишечнике.

Ускорить выздоровление при диарее поможет рис. Содержащийся в нем крахмал укрепляет стул, а питательные вещества восстанавливают функции организма. Однако нужно помнить, что таким эффектом обладает только простой белый рис. Бурый и черный рис, которые перевариваются гораздо труднее, в случае расстройства е будут не помогут.

Утолить голод и восполнить калий, который организм теряет во время рвоты или диареи, хорошо помогают бананы.

Идеальным питанием при расстройстве медики называют также подсушенный белый хлеб или сухари. В них мало клетчатки, поэтому они быстро перевариваются.

При этом нельзя забывать о необходимости пить как можно больше жидкости — полтора-два литра в день.

Как отмечают медики, принимать пищу во время болезни нужно маленькими порциями и не меньше нее пяти раз в день, чтобы равномерно распределить нагрузку на воспаленный кишечник. Кроме того, еда и питье не должны быть ни горячими, ни слишком холодными, оптимальная температура — около 30-35 градусов.

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