  1. Пятый канал
  4. Пять продуктов, которые помогают справиться с расстройством желудка

Пять продуктов, которые помогают справиться с расстройством желудка

, 0:15 | Светлана Александрова 33

Содержащиеся в некоторых знакомых всем растениях вещества способны не только восстановить теряемые организмом химические элементы, но и уменьшить боль.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Arkadius Kozera, /O. Diez, /BAO, /Paul Williams - Funkystock, /Paul Williams - Funkystock, /Simon Vollmeyer, /digifoodstock.com

С расстройством желудка с разной степенью частоты сталкивается в своей жизни любой человек. В таких случаях больного обычно мучает тошнота, диарея, боль в животе и потеря аппетита. Между тем есть продукты, которые способны облегчить это состояние и даже в некоторой степени уменьшить болевые ощущения.

Так, в имбире содержатся вещества, которые не только улучшают пищеварение, но и снимают спазмы, а также помогают выходу газов. Не случайно этот корень давно используется в народной медицине.

Мята, благодаря содержащемуся в ней ментолу останавливает тошноту и рвоту, а также вызывающие боль мышечные спазмы в кишечнике.

Ускорить выздоровление при диарее поможет рис. Содержащийся в нем крахмал укрепляет стул, а питательные вещества восстанавливают функции организма. Однако нужно помнить, что таким эффектом обладает только простой белый рис. Бурый и черный рис, которые перевариваются гораздо труднее, в случае расстройства е будут не помогут.

Утолить голод и восполнить калий, который организм теряет во время рвоты или диареи, хорошо помогают бананы.

Идеальным питанием при расстройстве медики называют также подсушенный белый хлеб или сухари. В них мало клетчатки, поэтому они быстро перевариваются.

При этом нельзя забывать о необходимости пить как можно больше жидкости — полтора-два литра в день.

Как отмечают медики, принимать пищу во время болезни нужно маленькими порциями и не меньше нее пяти раз в день, чтобы равномерно распределить нагрузку на воспаленный кишечник. Кроме того, еда и питье не должны быть ни горячими, ни слишком холодными, оптимальная температура — около 30-35 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мандарины и другие цитрусовые не сочетаются с некоторыми лекарственными препаратами.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

0:47
Путин и Меркель обсудили по телефону подготовку конференции по Ливии
0:31
«Усидеть на двух стульях»: как принц Гарри и Маркл лицемерят о высоких помыслах
0:15
Пять продуктов, которые помогают справиться с расстройством желудка
0:14
Очевидцы сообщают о стрельбе в пригороде Санкт-Петербурга
0:01
Обрезание Господне: Как провести 14 января, чтобы привлечь счастье и успех
23:42
Экс-судья Конституционного суда рассказал, почему оказался избит бывшей женой

Сейчас читают

«Старое обновится»: Пугачева шокировала фанатов поздравлением со Старым Новым годом
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]