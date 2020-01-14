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Кличко экстренно вернулся на Украину из США ради операции

, 3:25 | Светлана Шевченко 20

Мэр Киева вынужден был отменить все назначенные встречи.

Фото: ТАСС/ZEUS

Мэр Киева Виталий Кличко экстренно вернулся из США из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщает Страна.ua. 

По информации издания, Кличко-старший пожаловался на сильные боли в ухе и на прием к отоларингологу приехал уже с температурой под 40.

В Александровской больнице ему была проведена экстренная операция и пока он продолжает там лечение. О его нынешнем самочувствии пока не сообщается. Так же нет информации, когда он вернется к своим обязанностям. В окружении мэра заявили, что пока все встречи отменены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Виталия Кличко.

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