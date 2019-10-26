Депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Кличко

Депутаты городского совета Киева обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), а также распустить Киевсовет нынешнего созыва и назначить досрочные выборы. Соответствующие положения депутаты изложили в отдельном письме, адресованном главе Незалежной, пишет «Экономика сегодня».

Авторы послания отметили, что с приходом к власти Зеленского и избранием нового состава Верховной рады, в политической жизни страны наметились положительные изменения. Однако, по мнению депутатов, стоящий у власти Киева Кличко злоупотребляет служебным положением. В частности, практикует коррупцию и занимается мошенничеством.

Авторы письма уверены, что проблемы в экологии, строительстве, сферах транспорта и ЖКХ связаны с тем, что столицей Украины управляют корыстные люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Кошевого из «Квартала 95» называют наиболее вероятным кандидатом на пост главы украинской столицы от партии «Слуга народа».